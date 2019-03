Classificado e com 6 vitórias seguidas, Inter vê aumento das opções para Odair

O triunfo por 2 a 0 sobre o Aimoré, no Beira-Rio, teve diversas valias para o Internacional. Além de assegurar a classificação antecipada do time às quartas de final do Campeonato Gaúcho, manteve o embalo da equipe, que agora acumula seis triunfos seguidos por diferentes competições, e ainda aumentou as opções à disposição do técnico Odair Hellmann.

No domingo, o quarteto ofensivo formado por Nonato, Sarrafiore, D'Alessandro e Rafael Sóbis liderou a segura atuação do Inter. E o próprio treinador citou, em entrevista coletiva, o nome deles, dos laterais Uendel e Bruno, do volante Rodrigo Lindoso e do zagueiro Roberto para elogiar o desempenho da equipe.

"Não é time alternativo. É o Sport Club Internacional que entra em campo com sua camisa. Alternativo é ruim", afirmou o treinador, tentando refutar o discurso de que o Inter possui um time reserva, o utilizado no último domingo, e um titular.

A rotação do elenco em 2019 ampara o discurso de Odair. Afinal, nenhum jogador do elenco participou das dez partidas que o time fez na temporada, sendo que o goleiro Marcelo Lomba, o lateral Iago e o zagueiro Neilton são os que mais atuaram em 2019, todos com oito jogos disputados.

Odair avisou que as boas atuações nos teses que tem realizado no Inter podem levá-lo a fazer novas mudanças no time-base, valorizando a importância do grupo para a sequência da temporada.

"É o que se busca num grupo. Fortalecer o elenco, dar oportunidade a todos e que mostrem seu potencial. Fazer com que os que iniciam os jogos tenham que elevar o nível de atuação porque tem um companheiro bem também. Isso dá confiança para jogar. Quando não tivermos um jogador, teremos outro em alto nível. Não se ganha campeonato algum com 11 jogadores, mas com um grupo qualificado", disse.

A vitória sobre o Aimoré deixou o Inter com 19 pontos, em segundo lugar no Gaúcho. O Inter voltará a jogar na quarta-feira, quando receberá o Alianza Lima pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na estreia, o time derrotou o Palestino por 1 a 0, no Chile.