Classificado, Egito encerra Eliminatórias com um empate contra Gana

Já classificada para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a seleção do Egito encerrou neste domingo sua participação nas Eliminatórias Africanas com um bom resultado. Mesmo jogando na casa do adversário, em Cape Coast, empatou por 1 a 1 com Gana.

O Egito, assim, encerrou a competição com 13 pontos, na tranquila liderança do Grupo E. Já Gana sacramentou sua decepcionante participação nas Eliminatórias: com o empate, terminou apenas em terceiro com sete pontos, dois atrás de Uganda, que também neste domingo empatou com o Congo por 1 a 1.

Embalado pela classificação, o Egito minimizou o mando adversário e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com o atacante Shikabala. Mas, apenas três minutos depois, Edwin Gyasi empatou e diminuiu a frustração da torcida local.

A classificação egípcia fora sacramentada há pouco mais de um mês, com uma vitória emocionante sobre o Congo por 2 a 1, em casa. O gol decisivo foi marcado pelo atacante Mohamed Salah, do Liverpool, aos 50 minutos do segundo tempo.

Esta será apenas a terceira participação da seleção em um Mundial. Embora seja o maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito não disputa uma Copa desde 1990, na Itália. As demais seleções africanas classificadas são Nigéria, Senegal, Marrocos e Tunísia.