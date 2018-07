Classificado, Manchester United poupa astros na Turquia Com a vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa assegurada, o técnico Alex Ferguson decidiu poupar os principais jogadores do Manchester United para a partida diante do Galatasaray, nesta terça-feira, na Turquia. Rooney, Van Persie, Ferdinand, Giggs, Paul Scholes e De Gea sequer viajaram com a equipe.