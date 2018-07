Classificado na Taça Rio, Flamengo curte 2 dias de folga

O anúncio da folga veio já nos vestiários do Engenhão, palco do triunfo sobre os botafoguenses, na noite do último domingo. O treinador explicou que o período de folga servirá para os jogadores matarem a saudade dos familiares, já que na semana passada o elenco viajou para Atibaia, no interior paulista, visando a preparação para o clássico.

"Eles merecem folga, precisam dar um beijo na esposa, senão a coisa complica (risos). Ficaram uma semana longe de casa. Quando comuniquei a eles no vestiário, teve até o ''Bonde sem Freio''. Ainda vou curtir a vitória. Na quarta-feira, começo a definir como armar o time. Vai ter treino na praia de manhã. Vamos começar o planejamento para a reta final com calma", destacou Luxemburgo.

O treinador ainda festejou o bom desempenho do Flamengo diante do Botafogo e a manutenção da invencibilidade da equipe na temporada. "Vitória em um clássico é sempre importante. Complicamos a vida de um concorrente. Foi a vitória da projeção. Deixamos pontos para trás contra o Madureira e contra a Cabofriense, que poderíamos não mais recuperar. Porém, conseguimos vencer um grande adversário. Foi um bom jogo. Gostei, pois o Flamengo jogou com propriedade", analisou.

Já classificado às semifinais, o Flamengo irá encerrar a sua participação na fase de grupos do segundo turno do Campeonato Carioca no próximo domingo, quando enfrentará o Macaé por uma vitória que poderá deixá-lo no topo do Grupo A, caso o Vasco no máximo empate com o Olaria em outro confronto de domingo. O time vascaíno lidera a chave, com 16 pontos, enquanto o time rubro-negro é o vice-líder, com 15.