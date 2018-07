Classificado no Estadual, Flamengo vai poupar Elias contra o Olaria

RIO - Já classificado para as semifinais da Taça Guanabara como detentor da melhor campanha do turno, o Flamengo vai poupar o volante Elias do jogo que encerra a fase preliminar do primeiro turno do Campeonato Carioca, no sábado, contra o Olaria. Um dos melhores do time neste início de ano, o ex-corintiano deve ser substituído por Renato Abreu e nem sequer vai viajar para Volta Redonda, local da partida.

A decisão de deixar Elias fora do jogo foi tomada em conjunto pelo técnico Dorival Junior, seus auxiliares e os médicos do clube. Eles avaliaram que o atleta poderia aproveitar os próximos dias para se dedicar a uma série de atividades que complementariam seu trabalho de pré-temporada. Basicamente, estaria reforçando suas condições físicas para a disputa da fase semifinal.

Já no treino desta quarta, Elias deu a vez a Renato, que se saiu bem. O reserva até agora não começou nenhuma partida pelo Flamengo no Campeonato Carioca e terá a sua primeira oportunidade na temporada.