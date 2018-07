Classificado para o mata-mata, Arsenal goleia BATE Borisov na Liga Europa

Já classificado para o mata-mata da Liga Europa, o Arsenal só precisava cumprir tabela nesta quinta-feira. Mas, diante de sua torcida, o time londrino foi para cima do BATE Borisov e aplicou uma goleada de 6 a 0, com um show de Walcott. A última rodada dos grupos da competição europeia também garantiu na próxima fase a Lazio, o Nice, o Olympique de Marselha e o Athletic Bilbao.

Com apenas uma derrota no Grupo H, o Arsenal chegou aos 13 pontos e confirmou a primeira colocação da chave. A segunda posição do grupo ficou com o Crvena Zvezda, que também entrou no mata-mata. Com nove pontos, o time sérvio conquistou a vaga ao derrotar o Colonia por 1 a 0 em um confronto direto.

No Emirates Stadium, Theo Walcott foi a grande estrela da partida desta quinta. Ele fez gol, deu assistência e participou das principais jogadas ofensivas dos ingleses. Logo aos 10 minutos o atacante já infernizava a defesa do rival bielo-russo. Ele sofreu pênalti, mas o árbitro deu vantagem e Debuchy acertou forte chute da direita, sem dar qualquer chance ao goleiro.

Aos 36, o próprio Walcott balançou as redes. A defesa afastou mal a bola e jogou nos pés do atacante, que bateu com facilidade para as redes. Seis minutos depois, o mesmo atacante deu passe preciso para Wilshere, que recebeu passe na entrada da área e encheu o pé, estufando as redes.

No segundo tempo, o Arsenal voltou à carga logo aos cinco minutos. Walcott cruzou rasteiro da direita e o zagueiro do time bielo-russo completou contra as próprias redes. Aos 17, o incansável atacante sofreu outro pênalti. Desta vez, o árbitro marcou. E Giroud converteu em finalização à esquerda do goleiro.

Quando a partida já estava totalmente decidida, e o BATE Borisov já aceitava a goleada, Elneny anotou o sexto gol, aos 28. Ele acertou belo chute colocado de dentro da área e sacramentou a boa vitória dos ingleses.

Pelo Grupo G, o Viktoria Plzen selou sua classificação com a vitória sobre o Hapoel Beer Sheva por 2 a 0. O time checo chegou aos 12 pontos e confirmou a primeira colocação. A segunda ficou com o Steaua Bucareste, apesar da derrota para o Lugano por 2 a 1.

As vagas do Grupo I ficaram com o Salzburg e o Olympique de Marselha. As duas equipes, por sinal, empataram sem gols nesta quinta. O outro jogo da chave terminou em igualdade por 1 a 1 entre Vitória de Guimarães e Konyaspor.

No Grupo J, o Athletic Bilbao assegurou a primeira colocação, enquanto o sueco Östersunds obteve a segunda vaga, com os resultados desta quinta. Os espanhóis venceram o Zorya por 2 a 0. Já o time da Suécia empatou com o Hertha Berlin por 1 a 1.

Na chave K, a Lazio terminou em primeiro lugar, mesmo após a derrota para o Zulte-Waregem por 3 a 2. A outra equipe classificada no grupo é o Nice, que também encerrou sua participação na fase de grupos com derrota, para o Vitesse, por 1 a 0.

Pelo Grupo L, o Zenit St. Petersburg entrou em campo classificado, mas venceu o Real Sociedad por 3 a 1. A equipe espanhola também assegurou a vaga. O outro jogo da chave terminou em 1 a 1 entre Vardar Skopje e Rosenborg.