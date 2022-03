Classificado, São Paulo terá ausências e retornos diante do Mirassol no Paulistão

O São Paulo está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas uma vitória sobre o Mirassol, neste domingo, deixa o time de Rogério Ceni tranquilo e podendo focar em outros compromissos, como a Copa do Brasil, após a derrota para o Palmeiras em clássico disputado na última quinta-feira. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no estádio José Maria de Campos Maia, em duelo valido pela 11ª rodada do Estadual.

A equipe do Morumbi sabe das dificuldades que terá para enfrentar o Mirassol. A equipe sofreu um baque após a saída de Eduardo Baptista para o Juventude e foi eliminado pelo novato Azuriz-PR pela Copa do Brasil. Mesmo assim, a boa campanha no Paulistão deixa a torcida entusiasmada e deve promover um duro duelo com o São Paulo. Os dois adversários possuem o mesmo número de pontos (17), com vantagem para o time da capital pelo número de vitórias (5 a 4).

A equipe tricolor garantiu seu acesso à próxima fase do Estadual sem mesmo precisar entrar em campo. A classificação foi obtida por meio da vitória do Guarani sobre a Ferroviária, por 2 a 1, neste sábado, no Brinco de Ouro. Desse modo, restando somente dois jogos para o fim da primeira fase, o São Paulo não pode mais ser alcançado pelo clube de Araraquara (10 pontos), que ocupa a terceira posição no Grupo B.

O técnico Rogério Ceni, entretanto, terá pela frente um problema com o qual ele está bem acostumado: o rodízio de elenco. Rafinha foi expulso contra o Palmeiras, então não joga no domingo. Gabriel Sara é dúvida, já que deixou o clássico sentindo muitas dores no tornozelo, inclusive teve de sair de maca para os vestiários. Diego Costa tomou uma bolada no rosto, que o fez sair de campo. Ele deve permanecer em repouso respeitando o protocolo de concussão. Gabriel Neves e Igor Vinícius continuam no departamento médico.

Por outro lado, o técnico conta com importantes reforços. Jandrei e Nikão retornam após se recuperarem da covid-19. Mesmo que reabilitados, eles tiveram de respeitar o protocolo da Federação Paulista que exige, no mínimo, afastamento por 10 dias. Para encarar o Mirassol, devem estar totalmente à disposição. Alisson está praticamente recuperado de uma lesão e deve ganhar alguns minutos, assim como o volante Luan.

MIRASSOL

Se de um lado o São Paulo precisa vencer para se garantir na próxima fase, o mesmo pode ser dito sobre o Mirassol. O clube do interior não está com a situação tão confortável como o rival tricolor, precisando de uma combinação de resultados para avançar antecipadamente.

O Mirassol está no Grupo C com 17 pontos. O Palmeiras lidera esta chave, com 23, com vaga já garantida nas quartas. Caso o time derrote o São Paulo neste domingo, precisa ainda contar com tropeços de Ituano e Botafogo-SP para também carimbar um lugar. Ou melhor: nenhum dos dois pode ganhar. Os clubes de Itu e de Ribeirão Preto estão empatados com 15 pontos.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL - Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Thalisson Kelven e Pará; Luís Oyama, Du Fernandes e Camilo ; Fabrício , Fabinho e Zeca. Técnico: Ivan Baitello.

SÃO PAULO - Jandrei (Tiago Volpi); Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan (Pablo Maia), Andrés Colorado e Patrick (Nikão); Alisson, Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

HORÁRIO - 16 horas (horário de Brasília).

TRANSMISSÃO - Record TV.