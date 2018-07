Classificados do Grupo G podem ser conhecidos por meio de sorteio

A última rodada do Grupo G da Copa do Mundo pode deixar duas equipes empatadas em todos os critérios requisitados para o avanço às oitavas de final. O confronto entre Estados Unidos e Alemanha, que somam os mesmos quatro pontos, se terminar empatado, classifica as duas seleções à próxima fase. Caso os alemães vençam por 1 a 0, se isola na primeira colocação com sete pontos.

Os americanos, com quatro pontos em um empate e um vitória ocupam a segunda posição, com uma vitória e um empate. Quatro gols marcados e três sofridos. Caso venha a ser derrotada por 1 a 0, zera o saldo de gols, continua com quatro pontos conquistados e passa a ter uma derrota em três jogos.

Gana, por sua vez, com um ponto somado, em um empate e uma derrota, se vencer Portugal por um a zero, empata em todos os critérios com os norte-americanos na segunda colocação. 4 pontos em três jogos disputados, uma vitória, um empate e uma derrota. Zero gols de saldo com quatro gols a favor e quatro contra. Se isso ocorrer, um sorteio realizado pelos organizadores da Fifa após a partida, define quem segue no Mundial e quem volta para casa.