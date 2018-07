Claudia Leitte canta música oficial da Copa com Pitbull e Jennifer Lopez

Atualizada às 17:52

RIO - A Fifa anunciou nesta quinta-feira que a brasileira Claudia Leitte vai cantar a música oficial da Copa do Mundo junto com dois superastros internacionais, os norte-americanos Pitbull e Jennifer Lopez. A canção escolhida para ser o tema da competição no Brasil foi "We Are One (Ole Ola)", que ainda será lançada mundialmente. Por enquanto, é possível encontrar em alguns sites noticiosos versões não-oficiais da música, cantada por outro artista.

A música oficial da Copa tem sido cada vez mais explorada pela Fifa nas últimas edições do evento. Em 2010, por exemplo, a canção "Waka Waka (This Time for Africa)", escrita e interpretada pela colombiana Shakira para o Mundial na África do Sul, virou sucesso mundial. Agora, a expectativa é repetir a dose com "We Are One (Ole Ola)".

Com mais de 5 milhões de álbuns e 50 milhões de singles vendidos no mundo todo, Pitbull é o autor de "We Are One (Ole Ola)". Ele esteve nesta quinta-feira no Maracanã, junto com Claudia Leitte, para fazer o anúncio da parceria como um dos intérpretes da canção, que contará ainda com Jennifer Lopez, estrela da música e do cinema.

"Eu me sinto honrado de fazer uma parceria com Jennifer Lopez e Claudia Leitte na Copa do Mundo, para levar o espírito de união ao mundo inteiro", afirmou Armando Christian Perez, o Pitbull. "Eu realmente acredito que este esporte fantástico e o poder da música ajudarão a unir as pessoas, porque somos melhores quando nos juntamos."

"Estou muito feliz e emocionada de representar meu país na Copa do Mundo, ao lado desses dois artistas maravilhosos que admiro e respeito", disse a baiana Claudia Leitte. "Adoro compartilhar minha cultura e meu país com as pessoas através da música! Estou ansiosa para dançar samba com Pitbull e Jennifer Lopez no Brasil!", completou.

Inicialmente, chegou a ser noticiado que o porto-riquenho Ricky Martin iria cantar a música que será tema da Copa no Brasil, assim como tinha acontecido no Mundial de 1998, na França. Mas ele será apenas intérprete de outra uma canção que fará parte do disco oficial da competição, a ser escolhida em concurso da gravadora Sony.