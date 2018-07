Claudinei admite sair do Santos para não ser 'árvore'

SANTOS - Claudinei Oliveira ainda não foi informado sobre o interesse do Santos na contratação de um novo treinador, mas já se prepara até para deixar o clube e tentar seguir a carreira de técnico. Depois de fracassar nas tentativas com Marcelo Bielsa, Gerardo Martino e Abel Braga, o Santos deixou bem encaminhado o acerto com Ney Franco, e o interino já decidiu que se for para ser figura decorativa prefere seguir a vida em outro lugar.

"Não tenho inocência de achar que o cara que vai chegar aqui vai dizer ''senta aqui, amigão''. Ele vai trazer o coordenador dele. Não quero ser uma árvore. Não é só questão de salário, é preciso ter função senão não tem sentido", disse Claudinei, nesta sexta.

O interino assumiu o time após a demissão de Muricy Ramalho em 30 de maio, teve tempo para orientar apenas um treino antes de estrear com empate contra o forte Grêmio, na Vila Belmiro. Nos 11 jogos em que foi dirigido por Claudinei, o Santos ganhou quatro vezes, empatou quatro e perdeu três. Como não foi efetivado após o heroico empate contra o Corinthians, após o vexame de Barcelona, ele se convenceu de que os dirigentes esperam apenas o momento certo para anunciar um novo treinador.

Enquanto o vice Odílio Rodrigues presidia interinamente o clube em razão do afastamento de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro por problemas de saúde, Claudinei foi promovido de treinador da base a auxiliar técnico do time principal e recebeu aumento de 100%, mas seu salário ainda é inferior até aos de alguns garotos promovidos recentemente da base.