Claudinei barra Durval e põe Gustavo Henrique no Santos

"Opção por Gustavo, estou avaliando últimos jogos. Durval tem histórico maravilhoso, baita zagueiro, um dos melhores dos últimos tempo. Gustavo está num momento melhor, opção minha, de momento. Conversei com Durval. Tem um incomodo posterior da coxa, deve ficar fazendo recuperação, mas a não escalação não é por isso. Opção minha. Se tivermos que optar por ele vamos fazer. Bom jogador, ótimo atleta e acrescenta muito para o grupo", disse.

Gustavo Henrique formará a dupla de zaga do Santos com Edu Dracena. E pelos elogios feitos por Claudinei ao setor ofensivo do Grêmio, o jovem deverá ter bastante trabalho nesta quarta. "O Barcos e o Kleber estão fazendo um baita Brasileiro", disse. "Vargas está voltando, Zé Roberto. Elenco muito forte, bem dirigido pelo Renato. Torcida vai, empurra... É ter tranquilidade para explorar alguma deficiência para conseguir o resultado", afirmou Claudinei.

Além de Gustavo Henrique, Claudinei voltará a apostar em outra promessa do Santos. O treinador saiu novamente em defesa de Gabriel, que foi criticado por torcedores durante o segundo tempo da derrota para o Botafogo, no último domingo, mas seguirá na equipe e formará a dupla de ataque com Thiago Ribeiro.

"Isso serve para evoluir na carreira dele, fez um grande primeiro tempo. Individualizar jogadas, gera irritação a alguns torcedores, nem foi a maioria. Vou Apostar no Gabriel. Em dois jogos, fez dois gols, teve aquele problema contra o Fluminense, ficou fora. Depois, convocação para seleção. Tem drible e boa finalização. Todos têm oscilação", disse.

Assim, as únicas dúvidas do Santos são mesmo Arouca e Montillo, recém-recuperados de lesões. O time deve ser escalado por Claudinei nesta quarta com a seguinte formação: Aranha; Rafael Galhardo, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Eugenio Mena; Alison, Arouca (Renê Júnior), Cícero e Montillo (Renato Abreu); Gabriel e Thiago Ribeiro.