Claudinei comemora vitória do Santos e elogia Gabriel

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira atribuiu o triunfo do Santos sobre o Vitória, na noite de sábado, ao gol de Gabriel no início da partida disputada na Vila Belmiro. O gol saiu logo aos 9 minutos do primeiro tempo.

"A gente fez o gol logo no início do jogo, o que deixou a gente mais tranquilo. A gente tinha que se libertar dessa preocupação defensiva para tentar o gol, para depois ter mais liberdade para trabalhar a bola, o que conseguimos. Também temos sofrido poucos gols, o que é muito bom e importante, mostrando comprometimento defensivo, sem deixar de atacar", avaliou o treinador.

Para Claudinei, o gol confirmou sua aposta de escalar Gabriel entre os titulares. O atacante já havia brilhado na quarta-feira, na vitória sobre o Grêmio, também na Vila, pela Copa do Brasil. "Ele foi bem contra o Grêmio e está em um bom momento. A gente apostou no bom momento dele", comentou.

O treinador adiantou que deve apostar novamente no jovem jogador, de apenas 16 anos, na partida da volta contra o Grêmio, na próxima quarta. "Ele está trabalhando a finalização com o pé direito, vem treinando porque tem que melhorar. Ele pode jogar na quarta, mas vamos ver como vem o Grêmio. Ele está em um momento muito bom, mas o Neilton também teve - ele tem quatro gols e jogadores de seleção não tem marcado - e é cobrado pela oscilação e o Gabriel pode ter isso também. Então, vamos analisar com calma".