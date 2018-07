Claudinei confirma Santos com volta de Léo à lateral

SANTOS - Depois de ser poupado diante do Cruzeiro, o lateral-esquerdo Léo vai voltar à equipe do Santos para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco, na Vila Belmiro. O jogador recupera a posição aproveitando que Mena, que atuou domingo, está com a seleção do Chile. Claudinei Oliveira não fez nenhum mistério quanto a esta e a outras duas modificações no time.

"O Willian José volta de suspensão e retorna normalmente. No lugar do Arouca (machucado), temos algumas opções, mas a principio, devemos começar com o Alan Santos. Não há mistério para a equipe, não", explicou o treinador, cada vez menos interino no Santos.

Isso porque, na segunda-feira, Zinho chegou para assumir como gerente de futebol. E logo na primeira entrevista coletiva o ex-jogador e hoje dirigente disse que Claudinei é o treinador do Santos.

"Todas as coisas que ouvi até hoje, positivas e negativas, encaro com tranquilidade. Procuro saber filtrar bem as coisas. E é sempre bom ter esse respaldo para trabalhar ainda mais tranquilo. Mas nunca procuro estar em comodismo, para poder produzir cada vez mais", comentou Claudinei.

O técnico santista se disse empolgado em trabalhar com o novo gerente. "Não tivemos muito tempo para conversa, mas ainda vamos alinhar. Apresentamos ele para os jogadores e a linha de conduta é a mesma que a minha, que não há vaidade e todos devem se ajudar. Vai vir para somar e espero que juntos, tenhamos sucesso", afirmou ele.