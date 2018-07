Claudinei de Oliveira confirma Santos e Durval será titular em adeus

SANTOS - O elenco do Santos realizou na manhã desta sexta-feira o seu penúltimo treino de preparação para o jogo contra o Goiás, neste domingo, às 17 horas, no Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade serviu para o técnico Claudinei Oliveira confirmar o time que pegará o rival goiano neste seu jogo de despedida do comando da equipe santista.

Sem segredos, até pelo fato de que o Santos não tem mais objetivos a buscar nesta rodada final da competição, o treinador adiantou que o time irá a campo com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Durval e Mena; Alison, Arouca, Cícero e Montillo; Thiago Ribeiro e Geuvânio.

Na zaga, Gustavo Henrique ocupará a vaga de Edu Dracena, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Durval, por sua vez, fará a sua despedida do Santos como titular na defesa. O clube já avisou que não irá renovar o contrato do zagueiro, que se encerra no final deste ano, e com isso o atleta irá encerrar a sua jornada com a camisa santista neste domingo.

Outras duas novidades na escalação do Santos serão os volantes Arouca, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Alison, recuperado de leve lesão muscular na coxa esquerda. Os dois jogadores acabaram ficando fora do duelo diante do Atlético-PR, no último domingo, pela rodada passada do Brasileirão.

O Santos fará o seu último treino nesta temporada na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, antes de seguir logo em seguida para Goiânia.