Claudinei defende diretoria do Santos após críticas de Robinho

SANTOS - As críticas feitas por Robinho aos dirigentes do Santos após o fracasso na tentativa do clube de contratá-lo foram respondidas por Claudinei Oliveira. Nesta sexta-feira, o técnico interino defendeu a postura dos dirigentes nas negociações com o Milan e o jogador, além de criticar a reação do atacante.

"A diretoria fez tudo que poderia fazer. A direção não foi a Milão, pois a advogada dele foi a Milão. Ela foi lá, negociou e passou os valores ao Santos e o Santos fez o máximo. Não foi falta de interesse. O Santos não podia arcar com essa despesa", disse Claudinei.

Em nota publicada no seu site oficial, Robinho criticou o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e declarou que não voltará a defender o clube enquanto o Santos estiver sob a sua direção. Além disso, o atacante garantiu que abriu mão de dinheiro para fechar a sua transferência.

O Santos desistiu de contratar Robinho, mas o clube continua em busca de reforços, como ressaltou Claudinei. O treinador revelou que o time deve contratar dois jogadores experientes nos próximos dias para fortalecer o elenco, no momento recheado de promessas das categorias de base.

"Precisamos dos mais experientes também. Tanto que precisamos, pois estamos aguardando mais duas contratações para encorpar o elenco. Mas estamos dando espaço para os meninos da base, que estão entrando bem, como o Gustavo, Neilton e Leandrinho. Só não é certo deixar tudo nas costas deles. Por isso, atletas mais experientes podem ajudá-los a não deixar a pressão para eles", disse.

Sem saber até quando permanece no comando do Santos, Claudinei garantiu que tem todo o apoio dos dirigentes para desenvolver o seu trabalho no comando do time, quem tem oscilado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe vai enfrentar a Portuguesa, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do torneio nacional.

"Tenho total confiança da direção do clube. Eles contam comigo para permanecer na comissão técnica. Estou trabalhando no dia-a-dia, buscando meu espaço. Futebol é pressão o tempo todo, pois estamos em time grande. Na base, também havia pressão para jogar futebol bonito, revelar bons jogadores. Fui goleiro também e não podia errar", afirmou.