Claudinei defende Gabriel após derrota do Santos O técnico Claudinei Oliveira saiu em defesa do garoto Gabriel, que não repetiu as boas atuações nas duas primeiras partidas como titular, diante do Grêmio e do Vitória, reconheceu não ter ido bem e foi alvo de protestos de alguns torcedores ao sair de campo, após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na noite de domingo, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.