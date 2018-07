Claudinei escala Alan Santos e segue em dúvida para vaga de Montillo

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira confirmou nesta sexta-feira que o volante Alan Santos retorna ao time do Santos na partida deste sábado contra o Fluminense, às 21 horas, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas garantiu que ainda não escolheu o substituto do meia Montillo. Leandrinho, Pedro Castro e Léo Cittadini disputam a vaga do argentino.

"O Alan já treinou hoje, com um pouco de incomodo. Mas vamos levar ele para a viagem. Com relação ao Montillo, temos umas duas ou três opções e estamos vendo. Infelizmente, não conseguimos colocar o jogador para treinar em um tático e colocar em prática o que estamos pensando. Amanhã definiremos isso. Temos como opções de meia o Leandrinho, Pedro Castro e Léo Cittadini", disse Claudinei.

Montillo se contundiu na última quarta-feira, no primeiro tempo da derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o argentino passará por exames detalhados para detectar a gravidade da lesão. Claudinei reconheceu que Montillo fará muita falta ao Santos, mas ressaltou que o time precisa esquecer esse problema.

"Tirar o principal jogador de qualquer equipe faz falta. Montillo vinha tendo atuações que faz a diferença e buscaremos minimizar a ausência dele. Jogamos dois jogos sem ele, contra Altético-MG e Criciúma, um ganhamos e outro perdemos. O Montillo é um jogador que faz muita falta para o grupo, sempre muito alegre, mas temos que dar moral para quem entrar, para que possa fazer uma grande partida", disse.

Alan Santos ficou fora do duelo com o Grêmio por causa de cortes no pé, mas agora está de volta ao time, na vaga de Alisson, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Cicinho, que não atuou na Copa do Brasil por ter participado do torneio pela Ponte Preta, e Edu Dracena, que estava suspenso, também voltam ao time diante do Fluminense.

"Estamos escalados até o Cícero, vamos dizer. Tem Aranha, Cicinho (voltando), Edu Dracena, Durval e Mena; Renê Júnior, Alan Santos e Cícero. Deve jogar o Thiago e o Gabriel na frente e tem uma vaga no lugar no Montillo", afirmou Claudinei.

Com uma dúvida o Santos vai entrar em campo no Maracanã com a seguinte escalação: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Druval e Mena; Renê Júnior, Alan Santos, Cícero e Leandrinho (Pedro Castro ou Léo Cittadini); Gabriel e Thiago Ribeiro.