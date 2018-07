Claudinei faz mistério sobre lista para jogo com o Barça

SANTOS - A uma semana do amistoso do Santos com o Barcelona, o técnico Claudinei Oliveira faz mistério sobre a lista de jogadores que participarão da partida no dia 2 de agosto, no Camp Nou, pelo tradicional Troféu Joan Gamper. O treinador garante que a lista já está pronta, mas ainda não a divulgou aos jogadores.

"Ainda não saiu a relação de quem vai viajar. O grupo já está definido, mas eles não sabem quem irá viajar. Eu também estou em uma expectativa grande para o jogo, mas ainda temos que buscar um bom jogo contra a Ponte Preta", desconversou o treinador, ao mencionar o próximo adversário do Santos no Brasileirão, no sábado.

Por enquanto, Claudinei só confirmou a presença de Thiago Ribeiro, reforço recém-contratado. O atacante não apenas viajará com a delegação para ganhar entrosamento com o grupo como também deve entrar em campo por "alguns minutos", segundo adiantou o treinador.

Mesmo tentando pensar apenas no próximo rival, o treinador já demonstra preocupação com o futuro duelo contra Neymar. O atacante fez uma rápida visita ao Santos nesta sexta e recebeu elogios de Claudinei.

"Falei pouco com ele. Ele esteve aí e conversou com todo mundo. Vamos encontrá-lo lá em Barcelona. E não irá nos ajudar. Vai é nos atrapalhar, porque ele joga muito. Sempre que temos o Neymar aqui, é um prazer. Espero que possamos encontrá-lo com muita alegria", projetou.