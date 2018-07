Claudinei Oliveira aposta suas fichas em Montillo no Santos

SANTOS - Se o Comitê Gestor não voltar atrás na decisão de apostar em Claudinei Oliveira para armar o novo time do Santos, Montillo passa a ser o principal jogador da equipe na visão do treinador. Com a saída de Neymar e o papel de estrela do time vago, é a grande chance de o argentino corresponder à expectativa criada em cima de seu futebol.

“Quero que Montillo se sinta à vontade e que seja no Santos o jogador que fazia a diferença no Cruzeiro”, disse o treinador. Se depender dele, o Santos não vai precisar gastar fortunas em reforços para voltar a ser forte.

Claudinei disse que confia nos jogadores experientes do grupo e nos garotos que foram promovidos da base para que o time não decepcione no restante da Copa do Brasil e Brasileiro. Sobre a possibilidade de contratar um novo treinador, a diretoria se esquiva e garante que o técnico é Claudinei. “Nunca falamos que era tampão ou interino”, disse o vice-presidente Odílio Rodrigues.