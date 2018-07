Claudinei Oliveira busca substituto para Cícero e Alison no time do Santos

SANTOS - O atacante Willian José e o meia Renato Abreu são os principais opções do técnico Claudinei Oliveira para substituir o meia Cícero, suspenso, na escalação do Santos para o jogo contra o Criciúma, domingo, na Vila Belmiro. Enquanto isso, os volantes Renê Júnior e Leandrinho são os candidatos à vaga do também volante Alison, outro jogador santista que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O desfalque de Cícero preocupa porque não há no grupo um substituto com as mesmas características. Ele é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com seis gols, e na temporada, com 15 em 35 jogos. "Vou ver a melhor alternativa, depois de dar uma olhadinha no time do Criciúma", disse Claudinei Oliveira. "É preciso ter atenção dobrada nesse tipo de jogo para não sermos surpreendidos."

Depois de empatar com o Grêmio em Porto Alegre, Claudinei Oliveira projeta somar nove pontos diante de Criciúma (domingo), Náutico (quarta-feira) e São Paulo (dia 2 de outubro), os três próximos jogos do time na Vila Belmiro, para que o Santos finalmente entre no G4 do Brasileirão - atualmente, está em 11º lugar com 29 pontos, seis atrás do quarto colocado Atlético-PR.