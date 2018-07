Claudinei Oliveira estreia no comando do Atlético-PR O Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras neste domingo, a partir das 18h30, contando pela primeira vez com a sua torcida na Arena da Baixada, em Curitiba, neste Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, o time rubro-negro voltou a poder receber torcedores em seu estádio após cumprir suspensão em função das brigas ocorridas no jogo contra o Vasco, no fim do ano passado.