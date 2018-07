Claudinei Oliveira fecha o Santos em busca da vaga contra o Grêmio

SANTOS - Claudinei Oliveira vai escalar um volante no lugar do meia Leandrinho e apostar no bom momento de Gabriel para enfrentar o Grêmio nesta quarta em Porto Alegre na decisão de vaga para as quartas de final da Copa do Brasil (o Santos venceu o jogo de ida por 1 a 0). O escolhido para fazer dupla com Alison à frente da zaga era Alan Santos, mas ele machucou o pé direito e nem viajou. Marcos Assunção, pela experiência e qualidade nos lances de bola parada, e Renê Júnior disputam a posição.

Com a confiança nas alturas depois de o time sair na frente na briga pela classificação às quartas da Copa do Brasil e de voltar a vencer no Brasileiro, Claudinei diz que respeita o adversário, mas não o considera favorito. “Favoritismo não tem. Quando o Santos joga na Vila Belmiro tem um pouco mais de chance de vencer, e agora o Grêmio tem um pouco mais de possibilidade no jogo, mas não no confronto. O time mandante tem vantagem, mas vamos dificultar para eles. O Santos vai continuar atuando com intensidade máxima e não ficar apenas olhando o Grêmio jogar.”

O treinador lembra que depois da goleada de 8 a 0 que o time sofreu diante Barcelona todos os jogos foram decisivos para o Santos e, principalmente para ele. “Se tivéssemos perdido do Corinthians eu não seria mais técnico do Santos, e se o Grêmio ganhasse o jogo da quarta-feira passada eu não estaria aqui dando entrevista hoje.”

O segredo do Santos que surgiu após a vergonhosa derrota na Espanha foi a sua reorganização defensiva, tanto que nos últimos seis jogos o time sofreu apenas dois gols – um diante do Corinthians e outro contra o Vasco. Por isso, o técnico não acredita que o seu time será eliminado nos 90 minutos.

Com exceção de Gabriel, Claudinei levou só atacantes experientes para o Sul. William José e Éverton Costa tomaram os lugares de Neilton e Giva. Depois de Gabriel não ter tremido contra Grêmio e Vitória, o técnico acredita que ele voltará a jogar bem em Porto Alegre. “A única coisa que temos de fazer é procurar tirar um pouco da ansiedade dele e mostrar que a responsabilidade é sempre minha”, disse.

DESFALQUES

Apesar de poder contar com o meia Zé Roberto e o atacante Vargas, Renato Gaúcho não vai usar os jogadores contra o Santos. Ambos eram titulares até o início do mês, quando sofreram contusões, e foram substituídos. Desde então, o time mudou o esquema, do 4-4-2 para o 3-5-2, e colecionou quatro vitórias consecutivas e marcou dez gols no Campeonato Brasileiro.

GRÊMIO - Dida; Werley, Rhodolfo, Bressan e Pará; Souza, Ramiro, Riveros e Alex Telles; Kleber e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS - Aranha; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Mena; Alison, Marcos Assunção, Cícero e Montillo; Gabriel e Thiago Ribeiro. Técnico: Claudinei Oliveira

Juiz: Felipe Gomes da Silva (PR); Local: Arena do Grêmio; Horário: 21h50; Na TV: Globo e Band (apenas para Santos)