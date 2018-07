Claudinei Oliveira mantém dúvida na escalação santista em duas posições

SANTOS - Sem poder contar com dois titulares do meio-de-campo, o volante Alison e o meia Cícero, ambos suspensos, o técnico Claudinei Oliveira resolveu manter a dúvida sobre a escalação do Santos para enfrentar o Criciúma, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

"Não confirmei ninguém. Temos que analisar bem o Criciúma. Ainda tem tempo. Vamos fazer uma ou duas formações e ver quem é o ideal. Temos algumas possibilidades, mas não há nada definido", disse o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Para a vaga de Alison, os volantes Renê Júnior e Leandrinho são as opções de Claudinei Oliveira. No caso de Cícero, ele pode optar pelo meia Renato Abreu ou deixar o time mais ofensivo, com a entrada do atacante Willian José.

"O Willian José é uma opção. Independente de três atacantes ou não, é uma opção. Se porta bem na área e finaliza bem. Temos a opção de três atacantes ou não. Mas temos que ver como o Criciúma joga também para definir", explicou Claudinei Oliveira.