Claudinei Oliveira vai substituir Enderson Moreira no Goiás

GOIÂNIA - O técnico Claudinei Oliveira, ex-Santos, deve ser confirmado até segunda-feira como novo treinador do Goiás. A diretoria do esmeraldino agiu rápido, poucas horas depois de anunciar em seu site oficial que não iria renovar o contrato de Enderson Moreira. Claudinei dirigiu a equipe paulista em 41 partidas em 2013, obtendo 17 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.

O treinador é visto pela diretoria do Goiás como um profissional que vai saber trabalhar com seus jovens jogadores. Em 2013, o clube goiano conquistou seis títulos com suas equipes de base.

Durante sua passagem pelo Goiás, Enderson fez 151 jogos, acumulando 85 vitórias, 35 empates e 31 derrotas, um aproveitamento de 64%. A frente da equipe, conquistou o bicampeonato goiano em 2012 e 2013, além do título do Campeonato Brasileiro série B. Sexto colocado no campeonato Brasileiro, o clube do centro-oeste chegou até a última rodada lutando por uma vaga na Copa Libertadores.