Claudinei Oliveira vê time do Santos pronto para retorno Com a desistência da diretoria na contratação do argentino Gerardo Martino, Claudinei Oliveira continua como técnico interino do Santos. Apesar da indefinição sobre o futuro, ele vai trabalhando normalmente no dia a dia santista. E, após duas semanas de treino, vê o time pronto para a retomada do Brasileirão - o próximo compromisso é no dia 7 de julho, quando faz o clássico com o São Paulo.