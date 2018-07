Claudinei renova contrato e comanda o Atlético-PR em 2015

Dois meses e meio depois de chegar à Arena da Baixada, o técnico Claudinei Oliveira acertou, nesta terça-feira, a renovação de contrato para ser o treinador do Atlético-PR em 2015. As bases do acordo entre o comandante rubro-negro e a diretoria paranaense não foram revelados.

Claudinei chegou ao Atlético-PR após uma polêmica. O treinador comandava o rival Paraná e foi embora da Vila Capanema sem avisar. "O Paraná Clube é contrário à forma em que o fato que levou à saída de Claudinei Oliveira foi conduzido, indo na contramão do procedimento ético que sempre seguimos", reclamou a diretoria do clube, à época.

Em 16 jogos, Claudinei comandou uma campanha mediana. Com ele, a equipe somou 22 pontos, contra 24 obtidos nas primeiras 18 rodadas do Brasileirão, quando o Atlético-PR era comandado por Doriva, treinador demitido em setembro.