Claudinei segue em dúvida sobre o substituto de Montillo

SANTOS - O técnico Claudinei Oliveira ainda não decidiu quem será o substituto de Montillo (sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Grêmio) diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Santos disse nesta quinta-feira, no retorno do time a Santos, que Léo Cittadini, Pedro Castro e Leandrinho são os candidatos à vaga, mas que nenhum deles tem a qualidade do meia argentino.

"Montillo vai fazer muita falta. Ele é o nosso melhor jogador e não temos no elenco outro meia com a qualidade e a dinâmica dele. Vamos torcer para que volte logo", disse o técnico. Montillo fez exame de ressonância na tarde desta quinta para saber se a lesão é grave ou não e o resultado será divulgado nesta sexta.

Léo Cittadini disse que está pronto para substituir Montillo, mas Claudinei Oliveira afirmou que no momento não há tempo para testar jogadores de outro setor no meio de campo.