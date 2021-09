Claudinho e Wendel marcam e Zenit goleia time sueco na Liga dos Campeões

Com gols dos brasileiros Claudinho e Wendel, o Zenit conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao golear, nesta quarta-feira, o Malmö por 4 a 0, em São Petersburgo, na Rússia. O meia-atacante, destaque do último Brasileirão pelo Red Bull Bragantino, marcou o primeiro gol da partida. E Wendel selou a goleada, nos acréscimos.

Com o triunfo, o time russo somou seus três primeiros pontos e alcançou Chelsea e Juventus, que ainda vão se enfrentar nesta quarta. O Malmö, ainda sem pontuar, ocupa o quarto e último posto do Grupo H.

Zenit e Malmö entraram em campo sob certa pressão porque ambos perderam na rodada de abertura da fase de grupos. Em casa, a equipe russa contou com quatro brasileiros entre os titulares: Wendel, Malcom, Claudinho e Douglas Santos. E foram os dois últimos os responsáveis por abrir o placar.

Douglas Santos, campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio-2016, cruzou rasteiro da esquerda e Claudinho, livre de marcação na área, completou com facilidade para as redes, aos 9 minutos. Foi o primeiro gol do meia-atacante pela equipe russa na competição europeia.

O segundo gol veio logo no início da etapa final, com Kuzyaev, aos 4. Dois minutos depois, a situação dos russos ficou ainda mais tranquila porque Ahmedhodzic foi expulso, deixando o Malmö com 10 jogadores em campo. Ele havia acertado a mão na bola num lance que impediu ataque perigoso do time russo.

Embalado, o Zenit balançou as redes mais duas vezes. Sutormin anotou o terceiro aos 35 e o brasileiro Wendel selou a bela vitória dos russos aos 49 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, no dia 30 de outubro, o time de São Petersburgo jogará novamente em casa, desta vez contra a tradicional Juventus. O Malmö vai visitar o Chelsea, atual campeão da Liga, no mesmo dia.

Pelo Grupo F, a Atalanta também venceu a primeira ao derrotar o Young Boys, algoz do poderoso Manchester United na estreia, por 1 a 0. Aos 23 minutos do segundo tempo, Pessina anotou o único gol da partida disputada na Itália, nesta quarta. Na etapa inicial, Lauper chegou a mandar para as redes, em favor dos italianos, mas o gol foi anulado pelo VAR.

A Atalanta chegou aos quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança da chave. Mas Manchester, ainda sem pontuar, e Villarreal, com um ponto, ainda vão se enfrentar nesta quarta-feira.