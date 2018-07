Claudio Bravo desfalcará o Chile nas Eliminatórias da Copa

A seleção chilena terá um desfalque de peso para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile comunicou que o goleiro Claudio Bravo foi cortado dos confrontos com Paraguai e Bolívia.

Capitão e titular absoluto da seleção chilena, Bravo trocou recentemente o Barcelona pelo Manchester City. A federação não detalhou as razões para a ausência do goleiro, apenas explicando que se trataram de "motivos pessoais-familiares" em um comunicado publicado no seu site oficial.

Sem Bravo, o técnico Juan Antonio Pizzi terá que optar entre os goleiros Paulo Garcés, do Colo Colo, Cristopher Toselli, da Universidad Católica, e Miguel Pinto, do O´Higgins, para escalar a sua seleção.

O Chile vai enfrentar o Paraguai na próxima quinta-feira, em Assunção, e depois receberá a Bolívia, em Santiago, no dia 6 de setembro. Campeã da Copa América Centenário, a seleção ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias para o Mundial da Rússia com dez pontos, atrás de Uruguai e Equador, ambos 13, e da Argentina, com 11.