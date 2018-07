Cláudio Caçapa volta ao Brasil e reforça o Avaí

"Estamos apresentando três reforços que nos ajudarão a sair dessa situação desconfortável na competição", disse o ex-zagueiro Mauro Galvão, superintendente de esportes do Avaí.

O mais experiente do trio é Cláudio Caçapa, de 35 anos, que já defendeu Atlético-MG, Lyon, Newcastle e Cruzeiro. No primeiro semestre deste ano, ele jogou pelo Évian, levando o time ao título da segunda divisão da França e a um inédito acesso à elite do futebol francês. Como estava sem contrato, não há problemas em chegar já depois do fim da janela de transferências internacionais.

Caíque, de 23 anos, chega ao Avaí como contrapeso da negociação que levou Julinho ao Vasco. Ele também já jogou por Vitória, Atlético-PR, Oeste e Guarani. Já Marcos Paulo, de 21, é um velho conhecido do clube. Revelado no próprio Avaí, foi emprestado ainda na base para o Coritiba, sendo depois adquirido em definitivo pelo time alviverde. Não teve o aproveitamento imaginado e agora volta a Florianópolis.