Cláudio Tencati é demitido do Vitória após nova derrota na Série B

A derrota por 3 a 1 para o São Bento, no último sábado, no Barradão, custou o cargo de Cláudio Tencati. A direção do Vitória anunciou a demissão do treinador neste domingo. Segundo nota oficial divulgada pelo clube, o presidente Paulo Carneiro anunciará o novo técnico já nesta segunda-feira. Um dos nomes especulados é o de Lisca, que estava no Ceará. Outro é o de Givanildo Oliveira, ex-América-MG.

Tencati deixa o clube baiano com apenas 23,8% de aproveitamento. Foram quatro derrotas, dois empates e uma vitória em sete jogos. Ele foi contratado em março, como substituto de Marcelo Chamusca, demitido após eliminações na Copa do Brasil e Campeonato Baiano. A sua missão era promover uma grande reformulação no elenco, mas não teve tempo para tanto.

O início do time baiano na Série B não é nada bom. Após quatro rodadas, apenas um triunfo foi conquistado, em meio a três derrotas. Com o péssimo começo, a equipe está na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com três pontos.

O próximo compromisso do Vitória está marcado para 26 de maio, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Acccily, em Goiânia. A expectativa é que o novo treinador já esteja no banco de reservas nesta partida.