Cláudio Vernalha entrega o cargo de presidente do Figueirense

O mandato de Cláudio Vernalha no Figueirense durou menos do que o esperado. Após reunião realizada na noite da última quarta-feira, o presidente decidiu deixar o cargo, que será ocupado pelo até então diretor comercial e marketing do clube, Cláudio Honigman. Ele assumiu para cumprir um mandato que vai até 2021.

Em agosto do ano passado, quando Vernalha assumiu a presidência, o clube fechou uma parceria com a empresa Elephant, que ficou responsável por tomar conta do departamento de futebol do time pelos próximos 20 anos. Em nota oficial, o Figueirense informou que "promoveu hoje a implantação do seu Conselho de Administração, composto, majoritariamente, por membros da Associação", assim como destacou que "a ação faz parte da implantação da nova etapa do planejamento estratégico definido em 2017, quando foi estabelecida a parceria".

Com essas mudanças, além de Honigman se tornar o novo presidente do clube, o próprio Vernalha passou de ex-mandatário para o Conselho de Administração do Figueirense empresa, enquanto o gerente de marketing Fernando Kleimmann passou a ser o vice-presidente alvinegro.

O primeiro objetivo da nova administração é acabar com as dívidas que o clube tem com jogadores e funcionários. Atrasos salariais aconteceram durante todo o ano com o Figueirense e prejudicaram o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, competição na qual escapou do rebaixamento à terceira divisão nacional apenas na última rodada.