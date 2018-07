Cláudio Winck acerta renovação com o Inter até março de 2018 As conversas entre Cláudio Winck e o Internacional já vinha se transformando em uma novela, mas finalmente chegaram ao fim nesta quinta-feira, e com final feliz para ambos os lados. O lateral chegou a um acordo com o clube e acertou a renovação de seu contrato até o dia 31 de março de 2018. O acerto foi confirmado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.