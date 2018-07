Cláudio Winck aponta que repetição do time foi fundamental para reação do Inter

O lateral-direito Cláudio Winck apontou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o entrosamento como o principal motivo para a recuperação do Internacional no Campeonato Brasileiro da Série B - a equipe venceu os quatro últimos adversários e pulou para a vice-liderança da competição, com 36 pontos. Para o atleta, os bons resultados refletem na confiança dos jogadores.

"Acho que o time do Inter vem ganhando confiança, se entrosando bastante. Já são vários jogos que a gente está repetindo a escalação. A tendência é cada vez melhorar mais e com os resultados vindo, a gente vai criando confiança e jogando cada vez melhor", analisou o lateral.

O técnico Guto Ferreira, que tem mais uma semana cheia para aprimorar a equipe, comandou um treinamento tático na manhã desta quarta no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, no qual repetiu a escalação dos últimos dois jogos (vitórias contra Guarani e Londrina) e deu ênfase ao setor ofensivo.

A tendência é que o treinador mantenha o sistema tático 4-1-4-1 na partida contra o ABC, em Natal, no próximo sábado, às 16h30, pela 21ª rodada da Série B, com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

O elenco do Inter encerrará a preparação em Porto Alegre para o confronto contra a equipe potiguar nesta quinta pela manhã. Depois da atividade no seu centro de treinamento, a delegação viajará para Natal, onde fará um último treino na sexta-feira.