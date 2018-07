Cláudio Winck e Ernando desfalcam treino e são dúvidas no Inter para quarta

Depois de vencer o Náutico no sábado e folgar no domingo, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e treinou no CT do Parque Gigante. Os jogadores que atuaram em Caruaru no fim de semana realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo para uma atividade com bola.

Desfalque diante do Náutico por causa de um problema na coxa esquerda, o lateral-direito Cláudio Winck se ausentou da atividade desta segunda. Assim como o zagueiro Ernando, substituído ainda no primeiro tempo do sábado graças a um problema na região lombar.

Os dois jogadores serão reexaminados nesta terça e, por isso, são dúvidas para o duelo de quarta-feira diante do América-MG, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se não puderem atuar, Alemão deverá ser mantido na lateral direita, enquanto Danilo Silva é o favorito para atuar na zaga.

Quem tem o retorno confirmado é o meia D'Alessandro. Suspenso diante do Náutico, o meia treinou normalmente entre os reservas nesta segunda-feira e vai ocupar a vaga de Felipe Gutiérrez diante do América-MG.

As duas equipes dividem a liderança da Série B com 48 pontos, com vantagem colorada no número de vitórias. Por isso, no clube gaúcho todos sabem da importância do confronto e não esperam vida fácil na quarta.

"Teremos um jogo difícil contra o América-MG na quarta-feira, mas vamos buscar a vitória dentro do nosso estádio. Será um jogo muito complicado, teremos que jogar muito taticamente e tecnicamente", declarou nesta segunda o atacante Leandro Damião, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Náutico.