Cláudio Winck treina na reapresentação e pode voltar ao Inter no sábado

O Internacional se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para encarar o Santa Cruz, no sábado, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco voltou aos trabalhos embalado pela emocionante vitória por 2 a 1 diante do América-MG, quarta, também em casa.

+ Em duelo de líderes, Inter bate América-MG e se isola na ponta da Série B

Como de costume, o técnico Guto Ferreira separou os jogadores em dois grupos na reapresentação. Aqueles que foram titulares diante do América-MG ficaram na parte interna do CT Parque Gigante, enquanto o restante foi a campo para um trabalho com bola, incluindo o atacante Nico López, autor do gol do triunfo na quarta.

Entre os que trabalharam no gramado estava o lateral-direito Cláudio Winck. O jogador foi desfalque nas últimas duas partidas por conta de um problema muscular na coxa esquerda, mas treinou normalmente nesta quinta e pode reforçar a equipe. Se isso acontecer, ele substituirá Alemão.

O técnico Guto Ferreira comandou um treino técnico e tático em campo e iniciou a preparação para o duelo do fim de semana. Se Cláudio Winck deve fica à disposição, o treinador não poderá contar com o lateral Uendel e Nico López, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.