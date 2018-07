Clayson curte fama de talismã e prega humildade para o Corinthians em 2018

Por mais otimista que pudesse ser, Clayson vive um ano muito acima do que ele poderia imaginar. De promessa na Ponte Preta, ele terminou o ano como uma espécie de talismã do Corinthians campeão brasileiro e cheio de confiança para o ano que vem.

"Não passava pela minha cabeça ter um ano como esse. Fico feliz pelo trabalho e em 2018 entro forte para conquistar o meu espaço", disse o atacante, que terminou a temporada como titular, após entrar em diversos jogos e mudar o panorama da partida.

Clayson acredita que a forma com que se dedicava nos treinos foi o motivo para convencer o técnico Fábio Carille a colocá-lo como titular na reta final do Brasileiro. "Futebol é momento e eu estava trabalhando forte. Tive a oportunidade e estive preparado para corresponder. Eu vinha me preparando desde que cheguei ao Corinthians e o professor sabe que pode contar comigo em qualquer posição do meio para frente".

O atacante viveu uma situação curiosa nesta temporada. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro e chegou a atuar uma rodada pela Ponte Preta, que foi rebaixada na competição.

Para 2018, Clayson espera por mais dificuldades e que os adversários olharão para o Corinthians de outra forma. "Pelos títulos que conquistamos, nada mais natural do que ter mais cobrança, mas a gente esta preparado. Temos que manter a humildade e fazer o mesmo que fizemos esse ano. Grupo fechado", assegurou.