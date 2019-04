Clayson diz que Corinthians criou as principais chances de gol

O atacante Clayson achou que o Corinthians foi melhor do que o São Paulo no clássico e viu o empate sem gols no estádio do Morumbi como bom resultado. A partida de volta acontecerá no próximo domingo, em Itaquera. Quem vencer levanta a taça.

"Feliz por ter feito um bom jogo. Acredito que as chances mais claras foram a nosso favor. Foi um jogo aberto, bom de assistir. Agora quero convocar o nosso torcedor para lotar a arena. Vamos fazer por merecer e buscar o título a todo momento", disse.

Clayson foi o principal destaque do time alvinegro na partida. Com o time recuado, com pouca criatividade, ele era a única válvula de escape pela esquerda. No segundo tempo, Fábio Carille colocou Vagner Love para jogar pela direita para tentar dar mais opção de ataque.

Love negou que o time tenha vindo ao Morumbi para se defender. "Viemos aqui em busca da vitória. Se pudesse fazer gol e vencer o jogo faríamos. O empate não é ruim. Temos totais chances de decidir em casa", comentou.

Antes da decisão, o Corinthians viajará a Chapecó onde enfrentará a Chapecoense, na quarta-feira, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. "Quero jogar, jogador quer estar jogando. Vivo bom momento. Vai depender de exames, quem estiver melhor vai jogar. O elenco é qualificado", encerrou Clayson.