Clayson e Everaldo voltam a treinar no Corinthians e Love dá susto

Um dia depois de vencer o Vila Nova por 2 a 1, em amistoso disputado em Goiânia, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira no CT, em São Paulo, visando o retorno do Brasileirão, ao fim da disputa da Copa América, no domingo. E a torcida teve motivos para festejar e também se preocupar.

A preocupação se deve a Vagner Love. O atacante sentiu dores após levar uma pancada no tornozelo direito, numa dividida durante a atividade, e saiu mancando do gramado. O departamento médico do clube ainda não se manifestou sobre o atacante.

As boas notícias foram os retornos dos atacantes Clayson e Everaldo aos treinos com o grupo. Eles estavam fazendo fortalecimento muscular e passaram a trabalhar com bola junto dos demais companheiros. Também esteve no treino o volante Renê Junior, recuperado de uma cirurgia no joelho.

O meia Jadson, ainda em recuperação após dores musculares, treinou em separado com a orientação de fisioterapeutas. Também afastados do trabalho diário com o grupo, o volante Ramiro e o atacante Gustavo fizeram sessões de fisioterapia. Ambos reclamam de dores musculares na coxa.

Antes da retomada do Brasileirão, o Corinthians volta a campo neste domingo, às 11 horas, em Maringá (PR), para seu último amistoso nesta intertemporada contra o Londrina. Na competição nacional, o retorno será contra o CSA, no dia 14, na Arena Corinthians, pela décima rodada.