Clayson, Felipe Melo e Daronco são denunciados pelo STJD por confusão no dérbi

O Corinthians venceu o clássico com o Palmeiras por 3 a 2, mas o jogo continua, agora no tribunal. Os atacantes Clayson e Deyverson, o volante Felipe Melo e o árbitro Anderson Daronco podem ser punidos pela confusão no intervalo do dérbi, realizado no último domingo, em Itaquera. O julgamento deve ocorrer na quinta-feira.

+Sem treino, Carille deve escalar o Corinthians com novidades contra o Avaí

Clayson e Felipe Melo se desentenderam no túnel que dá acesso aos vestiários. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o volante palmeirense arremessando um objeto, que parecia ser uma munhequeira, em direção ao corintiano. Depois, apareceu um outro vídeo em que o atacante teria, supostamente, cuspido em direção ao palmeirense. Ambos foram denunciados no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva) que prevê suspensão de um a seis jogos.

O atacante Deyverson, expulso nos minutos finais de jogo, será julgado pelo artigo 254-A, que prevê suspensão de quatro a 12 jogos. Os dois clubes ainda atrasaram o início da segunda etapa e por causa disso também serão julgados. Mas neste caso, a infração pode custar aos clubes um valor que varia entre R$ 100 e R$ 1 mil.

+ Para mostrar união, jogadores do Palmeiras dão entrevista em conjunto

O árbitro Anderson Daronco não relatou a confusão na súmula e será julgado por “deixar de observar as regras da modalidade”. Ele também não puniu o volante Gabriel por ter retornado ao gramado, após atendimento médico, sem sua autorização. Ele pode ser afastado por 15 a 120 dias.