Clayson passa por exames finais para assinar contrato com o Corinthians

Revelação do Campeonato Paulista, o atacante Clayson será submetido a exames finais nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, antes de assinar contrato com o Corinthians por quatro temporadas. De acordo com o médico Julio Stancati, a questão física não será um problema para concretizar a negociação com a Ponte Preta.

"Já passou por avaliações ortopédicas e cardiológicas e está perfeito. Falta só fazer um exame clínico conosco agora. Mas já tem todos os exames feitos pela Ponte Preta, está tudo perfeito. Não será nenhum problema", afirmou.

Os últimos detalhes da transação foram acertados na segunda-feira e, para contar com Clayson, o Corinthians deverá pagar uma quantia financeira e venderá os atacantes Claudinho e Léo Artur em definitivo para a Ponte Preta. Em contrapartida, o clube alvinegro vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos da dupla.

Clayson chega para reforçar o setor ofensivo do time de Fábio Carille, que conta hoje com Romero, Léo Jabá e Clayton nas pontas. O lateral-direito Fagner, responsável pela marcação do atacante na final do Paulistão contra a Ponte Preta, elogia o novo reforço do Corinthians.

"É um jogador que tem muita qualidade, tem infiltração, bom passe, jogador que pisa na área, tem um contra um. Em jogos decisivos, em que você precisa de uma individualidade, é um jogador que pode fazer diferença a nosso favor", exaltou.