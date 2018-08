Clayson sente desconforto em treino e vira dúvida no Corinthians

O técnico Osmar Loss pode ter um desfalque de última hora no Corinthians para encarar a Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copa do Brasil. O meia Clayson sentiu dores na coxa esquerda no final da atividade e é dúvida para o duelo que vale vaga na semifinal da competição.

O jogador vinha participando normalmente do treinamento, mas no final do rachão sentiu o problema. Logo colocou gelo na coxa e deixou o campo preocupado. "São coisas que a gente não espera. Era para ser um treinamento descontraído, mas acabamos tendo um problema de última hora", afirmou o treinador.

Clayson havia treinado no time titular, que estava escalado com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Pedrinho, Jadson e Clayson; Romero. Se não puder contar com seu atleta, Loss explica que tem algumas opções para substituir o meio-campista.

"Temos muitas opções. Temos o Marquinhos Gabriel, que fez um bom jogo no domingo. O Mateus Vital, o próprio Jonathas, que a gente vai tentar entender o cenário com o departamento físico caso a gente precise dele... Mas a gente conta com a recuperação do Clayson", disse.

O confronto é decisivo para o Corinthians, que joga por pelo menos um empate para avançar à semifinal da competição. Caso seja derrotado no tempo normal por um gol de diferença (não existe mais o critério do gol fora de casa), a vaga será decidida nos pênaltis. O duelo de ida foi 1 a 0 para o Corinthians.