Clayson volta aos treinos e pode reforçar o Corinthians no clássico

O Corinthians pode ter o atacante Clayson como novidade para o clássico com o São Paulo, sábado, às 21h, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador participou do treinamento no CT Joaquim Grava normalmente, nesta quinta-feira, e parece ter condições de ser aproveitado por Osmar Loss.

+ Corinthians anuncia a contratação do volante Douglas, do Fluminense

+ Atuação de Cássio pelo Corinthians vira notícia pelo mundo

+ Loss elogia 'catimba' de Romero e nega cobrança no atacante do Corinthians

O teste final será na atividade que acontecerá nesta sexta-feira. Caso não demonstre nenhum problema, ele deverá ir para o clássico e a dúvida é apenas se inicia a partida como titular ou reserva. O técnico Osmar Loss já deu indícios de que vê o jogador como titular, mas talvez possa adotar uma postura mais cautelosa por sua condição física.

Outra novidade no treino foi a presença do volante Douglas. Anunciado pelo clube nesta quinta-feira, ele participou da atividade com os novos companheiros e aguarda sua regularização no BID para ter condições de jogo.

Mantuan se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e só volta a jogar em agosto. Quanto a Ralf, ele trata uma lesão muscular na panturrilha da perna esquerda e a previsão é que fique mais dez dias fora do time.

A escalação do time será definida nesta sexta-feira, mas a única mudança prevista é a entrada de Clayson no time.