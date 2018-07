Clayton espera dar 'dor de cabeça' para Carille no Corinthians

Um dos destaques da vitória do Corinthians por 5 a 2 sobre o Vasco, o atacante Clayton espera ter mais oportunidades após marcar dois gols diante do time carioca. O jogador acredita que tenha conseguido aproveitar bem a oportunidade e que pode fazer com que o técnico Fábio Carille fique em dúvida sobre quem escalar para as próximas rodadas.

"Temos que trabalhar sério e dar nosso melhor para chegar no campo e render. A dor de cabeça é do Carille, porque os atacantes foram bem substituindo outros que estão bem, que são Romero e Rodriguinho. O Clayson e o Marquinhos foram bem, e os três que entraram deram conta. É uma dor de cabeça, mas acho que ele gosta", disse o atacante, que entrou no decorrer da partida contra o Vasco.

Adotando o discurso do treinador e dos demais companheiros, Clayton diz que o momento é de evitar euforia e manter o pé no chão.

"Estamos encarando com seriedade e sempre mantendo os pés no chão. O campeonato acabou de começar e são 38 rodadas. Largamos na frente, mas esperamos dar continuidade jogo a jogo, sempre em busca dos três pontos", disse o atacante.

O elenco do Corinthians volta aos treinos nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O atacante Romero, que está com a seleção paraguaia, pode voltar ao time no clássico com o São Paulo, domingo, na Arena Corinthians. Já Fagner e Rodriguinho continuam com a seleção brasileira e só retornam ao clube na quarta-feira. Com isso, eles não enfrentarão o São Paulo e o Cruzeiro.