Clayton entra na mira de clubes italianos e pode deixar o Corinthians

Pouco aproveitado pelo técnico Fábio Carille no Corinthians, o atacante Clayton pode ser negociado pelo clube. O Atalanta, da Itália, e outros dois times do país têm o jogador em sua lista de possíveis reforços, segundo o site italiano Tuttomercatoweb.

Clayton está no Corinthians por empréstimo e pertence ao Atlético-MG. Ele foi trocado por Marlone, em contrato válido até dezembro deste ano. Até o momento, o jogador marcou dois gols em 12 partidas pelo clube paulista.

A diretoria corintiana diz desconhecer qualquer proposta pelo jogador. A intenção dos dirigentes é manter o elenco e, caso venda algum atleta, ele deixaria o clube apenas no final da temporada.

Carille já disse algumas vezes, em entrevista coletiva, que se tiver que optar, prefere manter o elenco atual do que ganhar reforços. O fato do time estar entrosado é o motivo de tanta confiança em seus jogadores.

Com Clayton no banco de reservas, o Corinthians enfrenta o Patriotas nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, em Tunja, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.