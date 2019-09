Clayton reclama de pênalti em revés do Vasco para o Corinthians: 'Sofri a carga'

Os jogadores do Vasco deixaram o gramado da Arena Corinthians reclamando muito da arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o time da casa. O árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro anulou dois gols do Corinthians e um do Vasco com auxílio do árbitro de vídeo.

No entanto, o lance reclamado pelos vascaínos ao final da partida não foi o gol anulado, mas sim um suposto pênalti do lateral-direito Fagner em cima do atacante Clayton.

"Eu estava na frente, a bola quicou e ficou alta. Eu dominei ela no peito e tomei uma carga nas costas. Eu vou finalizar e o zagueiro me desestabiliza. Eu não consigo fazer o mesmo movimento que eu iria fazer", explicou Clayton.

"O árbitro tem que ver isso. Eu sofri a carga e não finalizei do jeito que eu poderia. Mas agora é ter paciência e tentar recuperar na próxima partida", emendou o jogador.

O lance aconteceu já nos acréscimos da partida e poderia render o empate. Além de Clayton, o técnico Vanderlei Luxemburgo e outros jogadores também se dirigiram ao trio de arbitragem após a partida para protestar.