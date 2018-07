Cleber admite ansiedade e se coloca à disposição para estrear no Santos

Regularizado e recuperado de problemas físicos, o zagueiro Cleber está pronto para estrear no Santos. Contratado para esta temporada junto ao Hamburgo, o jogador de 26 anos falou nesta quarta-feira sobre a ansiedade para atuar e se colocou à disposição para enfrentar o Red Bull Brasil domingo, às 11 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

"A ansiedade é muito forte, estou contando os dias para poder estar em campo para ajudar a equipe. Ansioso para ver a torcida também, aquele clima bom de jogo no Brasil. Pensei que hoje era sexta-feira, para concentrar já amanhã, mas infelizmente não é ainda", declarou.

O bom humor de Cleber ficou evidente nas respostas do jogador durante a entrevista coletiva. "Fiquei tímido no começo, mas a partir do terceiro dia falei que ia soltar que nem o arroz da tia, soltinho. Me deram abertura e comigo é só resenha, risada, não tem outra", brincou.

A tendência é que Cleber fique no banco na partida deste fim de semana. O jogador se recuperou de dores musculares que o impediram de treinar neste início de trajetória no clube e, até por isso, deve ser reserva. Mas ele próprio não esconde o desejo de criar uma dor de cabeça para Dorival resolver na defesa santista.

"Eu não quero estar na pele dele. Mas ele é um treinador experiente, sabe o que fazer, o momento certo de todos. Nós jogadores todos queremos jogar. Agora é ter um pouco de paciência com o professor, deixa-lo fazer as escolhas dele e depois, quando entrar em campo, fazer com que valha a pena", comentou.