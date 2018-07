Cleber é vetado pelo departamento médico e desfalca o Santos contra o Fluminense

O Santos teve um desfalque de última hora para enfrentar o Fluminense neste domingo, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Cleber, que foi vetado pelo departamento médico neste sábado.

Titular durante a vitória sobre o Paysandu na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o zagueiro apresentou maior desgaste que os demais atletas e, assim, após indicação do departamento médico, ele permanecerá no CT Rei Pelé, em Santos, realizando trabalhos de prevenção.

Como David Braz ainda se recupera de um estiramento leve na perna esquerda, é provável que o volante Yuri seja deslocado para a defesa e atue ao lado de Lucas Veríssimo. Outra opção seria escalar o argentino Fabián Noguera.

A lista de relacionados divulgada pelo técnico Dorival Júnior, por outro lado, contou com uma boa novidade: o meia Rafael Longuine, de volta após sofrer uma tragédia familiar - os pais do jogador morreram recentemente em um acidente automobilístico.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais - Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Meio-campistas - Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández