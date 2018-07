Cleber Santana cobra reação do São Paulo na reta final

Com a derrota por 4 a 1 para o Fluminense, o São Paulo completou a terceira partida sem vitória no Campeonato Brasileiro e não tem mais qualquer chance de obter uma vaga na próxima edição da Libertadores. Apesar disso, o volante Cleber Santana falou em dignidade para a equipe derrotar Atlético Goianiense e Atlético Mineiro nas rodadas finais da competição.

"Temos de terminar com duas vitórias, até pela grandeza do São Paulo. A equipe não entrou no G-4 e nem disputou o título este ano. É um clube que tem de estar sempre lá em cima. Tenho certeza que em 2011 vamos conquistar vários títulos", afirmou o meio-campista, prometendo que a equipe terá mais sucesso na próxima temporada.

No domingo, Cleber Santana ganhou a sua primeira chance como titular do São Paulo com o técnico Paulo César Carpegiani. "Me senti bem em campo, mas infelizmente não conseguimos o resultado positivo. Isso faz parte do futebol. Temos de levantar a cabeça e espero que a gente consiga os seis pontos nestes dois jogos para começar o próximo ano com o pé direito", disse.