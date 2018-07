Cléber Santana e Ibson treinam entre titulares no Fla

As mudanças deram mais experiência à equipe, além de mudar o seu esquema tático. Do 4-2-3-1, Jorginho foi para o 4-4-2, com Cléber Santana ocupando a vaga de primeiro volante, liberando Elias, Ibson e Renato Abreu. No ataque, Rafinha fez companhia a Hernane. A escalação ficou com Felipe; Leonardo Moura, Alex Silva, Wallace e João Paulo; Cléber Santana, Ibson, Elias e Renato Abreu; Rafinha e Hernane.

Na segunda parte do coletivo, o treinador promoveu mais mudanças. Desta vez quem deixou a equipe foi Renato Abreu, para a volta de Nixon e do esquema 4-2-3-1. Com isso, Jorginho manteve o mistério e não revelou qual equipe levará a campo em sua estreia no Flamengo, diante do Boavista, neste sábado, no Engenhão.

"O Jorginho está mudando a filosofia do time. Ele pede para termos mais posse de bola. Comecei o treino hoje mais recuado, atuando na frente da zaga. Já joguei nesta função, foram poucas vezes, mas sei atuar ali. Na segunda parte, voltamos ao esquema do início da semana. O treinador sabe o que é melhor para o Flamengo", comentou Cléber Santana.